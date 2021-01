Ferro rende Otamendi na defesa - e logo como capitão

Não tem jogado muito este ano, mas as ausências na defesa do Benfica fazem Jorge Jesus chamar Ferro ao onze para o jogo deste domingo com o Santa Clara.

E a titularidade não é o único presente para o central formado no Benfica, que será também o capitão de equipa escolhido pelo treinador, que deixa Pizzi no banco.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Ferro, Vertonghen, Gilberto; Weigl, Taarabt, Rafa, Everton; Waldschmidt, Darwin.

O onze do Santa Clara: Marco; Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso, Mikel Villanueva; Nené, Anderson Carvalho, Lincoln; Salomão, Jean Patric, Cryzan.

Acompanhe o Santa Clara - Benfica aqui na Tribuna, a partir das 17h de Portugal Continental, 16h de Ponta Delgada.