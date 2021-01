"Já estava destreinado deste jogo falado há uns anos. Aqui fala-se muito e há muita especulação"

AS COISAS BOAS

"Houve três coisas boas: o jogo que fizemos, a atitude que tivemos, o facto de não nos deixarmos ir abaixo. Depois, a qualidade que a equipa teve nos principais momentos do jogo, a vitória e ainda o facto de não sofrermos golos. Esta equipa do Tondela é perigosa nos contra ataques. Fomos fazendo alterações por causa do Covid-19. Isto da Covid-19 é uma novidade para todos os treinadores. Hoje o Sefi [Seferovic], com apenas três dias de treino, esteve muito bem, porque um jogador não fica apenas de fora 10 dias. Porque a seguir perde a forma, portanto demora tempo a recuperar."

O JOGO FALADO

"Treze jogos, dez vitórias, um empate e duas derrotas. A especulação em torno da nossa equipa... parece que está tudo ao contrário. Se temos de fazer melhor? Temos. Se temos qualidade para fazer melhor? Temos. Agora, querem fazer com que os adeptos do Benfica não tenha, confiança na equipa, que os jogadores se sintam pressionados, e que o treinador se sinta pressionado por este jogo falado. Mas eu não me sinto pressionado por nada. Há o jogo jogado e o jogo falado. Já estava destreinado deste jogo falado há uns anos, agora estou a adaptar-me novamente. Tem de ser com muita conversa e muita especulação aqui em Portugal."

FALTA DE MOBILIDADE

"Na primeira parte, também é um dado muito importante, tivemos oito cantos, o que é um sinal de que a equipa teve muita dinâmica nos corredores. Só que chegávamos à zona de decisão e as jogadas não estavam a terminar porque os nossos adversários, tirando o Rafa, estavam muito parados, estáticos. E não é só chegar, há que terminar a jogada. Os quatro da frente melhoraram, mas principalmente o Darwin e o Sefe, e começaram a fazer mais diagonais para o espaço e ganhamos. Demonstrámos uma vontade muito grande em ganhar".