Jorge Jesus: “O Estrela já eliminou o Farense e isso é um sinal. Para mim não, que vejo-os várias vezes a jogar quando dá no canal 11”

Jogo com o Estrela

“As equipas sonham em chegar a uma final, no caso de Estrela da Amadora até já ganhou uma Taça de Portugal. Esta competição faz com que as equipas pequenas fiquem mais fortes e joguem com as equipas grandes com a expectativas de poder surpreender. O Estrela já eliminou o Farense e isso é um sinal para nós. Para mim não é só um sinal, porque conheço bem a equipa do Estrela, vejo-a a jogar várias vezes quando dá no canal 11. Vai ser um jogo disputado, competitivo mas o Benfica tem de ter mais argumentos para continuar neste competição, que me diz muito. E a todos os adeptos de Portugal”

Reencontra o Estrela

“É normal acreditarmos no nosso trabalho. Mas nunca imaginei as minhas conquistas para lá da Europa. Nós quando começamos a treinar temos as nossas ambições, um treinador tem de acreditar no seu trabalho. Vinte anos depois direi que conquistei coisas que não achava possível conquistar, mas também ainda não conquistei coisas que pensava que poderia conquistar”

Paragem no futebol?

“Temos de respeitar todas as decisões que forem tomadas. Mas o futebol tem sido um exemplo, do que é ajudar a testar, a combater e a proteger contra a covid-19. No futebol não são só os jogadores que são testados, todos os familiares, o staff, são centenas e centenas de pessoas numa bolha que dá alguma tranquilidade. E mesmo assim nem sempre conseguimos controlar o vírus. Para mim o campeonato continuava sempre, não parava, porque há uma segurança total. Mas se a DGS entender que tem de parar nós temos de seguir, como é óbvio, as decisões governamentais”

Mercado e possibilidade William

“Preferia o Gabriel, o Julian e o Samaris. São esses os jogadores do Benfica e é com esses que eu tenho de contar. Com todos os outros que se fala, e vai haver muitos mais nomes no mercado… quero falar de jogadores do Benfica, não de outros”

Jogo para apostar em jovens?

“O Gonçalo Ramos veio há dois ou três dias de uma situação de covid-19. Teve 10 dias sem treinar, está há três dias a treinar e como é normal a condição física dele não é tão boa quanto já esteve, mas vai ser convocado para o jogo e de certeza que vai jogar”

Proximidade jogo com o FC Porto

“Condiciona sempre jogar de três em três dias. Agora não quer dizer que as tuas escolhas sejam privilegiadas em relação ao adversário. Tem uma dose nestas escolhas de quem são os adversários mais fortes. Agora, são as duas competições mais importantes do calendário. Vai haver muita modificação, pelo menos na equipa do Benfica. O jogo de amanhã é num ciclo de muitos jogos e vamos mexer em relação a alguns jogadores”

Gabriel e Cervi

“Eles fizeram ontem 10 dias. Tivemos [com covid-19] dois numa semana, três noutra semana. Fazendo 10 dias não têm condições físicas nem psicológicas para fazer parte do jogo de amanhã. O especialistas da área dizem que é uma doença e é uma doença para toda a gente. Os jogadores de futebol também são seres humanos. São super-homens? Parece que é…”

Mudanças no eixo da defesa?

"Ainda temos um treino mas é um setor que estou a pensar mudar. O Benfica, por jogar de dois em dois dias, tem de colocar outros centrais a jogar, outros jogadores a competir”