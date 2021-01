Jorge Jesus: "O Benfica hoje perdeu aqui dois pontos. Ainda não consegui pôr esta equipa com os fusíveis todos ligados"

Pontos perdidos

“Qualquer pessoa que viu o jogo percebe que o Benfica hoje perdeu dois pontos. Fomos uma equipa melhor, desde o início do jogo, criámos quatro ou cinco oportunidades, além do golo. O FC Porto praticamente não criou, muito jogo direto para o Marega. Em termos individuais tivemos muita classe. Dominámos o jogo sempre, fomos sempre dominadores, mas não fizemos golos. Num jogo com esta qualidade o Benfica não pode sair daqui com um empate. Não estou feliz, saio daqui com a frustração de ter perdido dois pontos”

Equipa desliga

“A equipa não reagiu rápido, não se posicionou rapidamente e acabámos por sofrer um golo numa situação fácil de controlar, porque o jogo está parado. Estamos a ser penalizados com alguns golos que sofremos em que temos de estar mais concentrados, competitivos. A equipa foi muito competitiva, mas quando o jogo pára, às vezes desliga. Ainda não consegui pôr esta equipa com os fusíveis todos ligados. Não fomos compensados pelo que fizemos, para mim é um resultado negativo”

Mudanças no onze

“Depois de ter visto o jogo da Supertaça apercebi-me de determinados comportamentos da equipa do FC Porto que tentei corrigir hoje e fizemos isso com uma sabedoria tática muito grande, não apareceu Corona, não apareceu Marega, apareceu a equipa do Benfica a jogar com muita qualidade. A bola ao poste é uma jogada que começa com o Ody, merecíamos o golo. Ela é tão bem jogada que não dá golo. Se fosse mal jogada tinha dado golo”

Conclusões positivas?

“Há que tirar coisas positivas, há coisas boas, pelo menos sentir que tem valor para ser melhor e que quando é melhor tem de ganhar”