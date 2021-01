Benfica: Jorge Jesus tem sintomas de gripe, mas não é covid

Num breve comunicado no site, o Benfica esclareceu que Jorge Jesus "voltou a testar" negativo à covid-19, depois de uma segunda prova realizada no espaço de 24 horas porque o treinador apresentava "aparentes sintomas gripais, sem consequências de maior".

Jesus estará, assim, no banco de suplentes dos encarnados no jogo com o Braga, na quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga. Recorde-se que o J.J. se apresentará sem a habitual equipa técnica, pois tanto os adjuntos como o treinador de guarda-redes acusaram covid-19 num dia em que o clube revelou ter 17 casos positivos, entre os quais, os futebolistas Luca Waldschmidt, Gilberto, Grimaldo,