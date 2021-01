Pizzi, a covid-19 e um alerta ao país: "Acho que temos de meter a mão na consciência, ter mais consciência do que andamos a fazer"

Covid-19

"Queria começar por mandar um abraço a todos no Benfica, jogadores e staff, que estão a passar um momento complicado. Eu também já passei por ele. Acho que temos de meter a mão na consciência, estamos a passar uma fase difícil e temos de ter mais consciência do que andamos a fazer"

O jogo

"Não foi o desfecho que queríamos. Entrámos bem e sofremos um golo sem o Sp. Braga ter criado muitas oportunidades e acabámos por empatar ao intervalo e mais uma vez no inicio da 2.ª parte, duas bolas paradas seguidas, dois momentos em que estivemos desconcentrados e sofremos o 2-1. Depois houve uma reação nossa, mais com o coração do que com a cabeça. Ainda tivemos oportunidades, mas não conseguimos. Há que levantar a cabeça e olhar para o que aí vem mas estamos tristes"

Preparação difícil

"Não nos vamos agarrar a isto, aqui no Benfica não há desculpas. Mas há que admitir que a preparação não foi a mesma. Tivemos de trabalhar em grupos separados, muita dificuldade na preparação e isso afeta. É uma situação muito difícil para todos e para um grupo de trabalho ainda mais. Mas não nos vamos agarrar a esses casos e dar os parabéns a toda a rapaziada, até aos que têm jogado menos. Ainda temos muito para ganhar"