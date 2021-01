Mais um caso de covid-19 no Benfica. Já são oito no plantel

O Benfica anunciou mais um positivo à covid-19 no plantel. Desta vez foi Helton Leite, guarda-redes suplente de Vlachodimos, mas titular no encontro da Taça da Liga com o Sp. Braga, na quarta-feira.

O brasileiro junta-se a outros sete colegas infetados. Otamendi e Nuno Tavares testaram positivo na quarta-feira. Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt e Grimaldo estão também indisponíveis.

O Benfica tem também vários elementos da equipa técnica de Jorge Jesus infetados, tal como o presidente Luís Filipe Vieira.