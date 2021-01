Não vale a pena esconder a cara, Seferovic. Toda a gente viu o que se passou

Não havendo apenas uma mas 10 condicionantes - o número de jogadores infectados, dois centrais, dois laterais titulares, dois laterais suplentes, os dois principais guarda-redes, um médio ofensivo e um extremo - esta análise pecaria sempre por excesso ou por defeito.

Se o Benfica ganhasse, os escolhidos seriam marinheiros intrépidos num mar revolto a ultrapassar a tempestade chamada covid-19; se o Benfica não ganhasse, os escolhidos seriam simples marujos desajeitados num mar plácido impotentes para superar os ilhéus do Nacional.

Como ficou empatado e o Benfica jogou o suficiente para ganhar ao Nacional, fico sem saber bem o que dizer disto. Por um lado, os encarnados remataram mais (11 contra 7) e remataram mais à baliza (3-2), tiveram mais bola (63% - 37%), mais passes (543 - 324) e mais cantos (7-3). Por outro lado, foi precisamente num canto que Róchez fez o empate no segundo minuto da segunda-parte, provavelmente na única oportunidade que o Nacional criou - teve mérito, pois foi uma jogada estudada, uma das marcas desta formação insular.

A verdade do Benfica - Nacional anda ali no meio, entre a atrofia encarnada e a eficácia dos madeirenses.

Os golos

Na primeira-parte, sobretudo nos quinze, vinte minutos iniciais, a equipa de Jorge Jesus jogou de forma competente e dinâmica, apesar de todas as contrariedades. Logo no arranque, Chiquinho marcou um golo numa bonita jogada de João Ferreira que o VAR anularia por fora-de-jogo de 19 centímetros do jovem defesa; dois minutos depois, Chiquinho cabeceou após um cruzamento de Pizzi.

Confortável e aparentemente segura de si, a equipa da Luz partiu então para alguns momentos de boa construção, com razoável intensidade, cercando a defesa do Nacional que manteve o discernimento suficiente para não ceder à pressão. Todavia, todas as boas intenções de Cervi, Chiquinho e de Pizzi acabariam por falecer nos pés de Darwin e de Seferovic durante esta fase que, percebeu-se, seria passageira .

[Um parêntesis. Os dois avançados passam por uma crise existencial absurda, quase cómica, tantas são as más decisões tomadas e os falhanços ao longo do jogo: o uruguaio procurou o sentido da vida entre a linha e a profundidade e, entre picardias com Pedrão, acabou substituído; o suíço não conseguiu encostar para o 2-1 aos 87 minutos numa jogada notável de Taarabt, que entraria na segunda-parte.]

Retomando a timeline: o Benfica foi perdendo fulgor, paciência, e permitiu um remate quase frontal a Gorré (32’) que foi à figura de Miles Svilar cuja resposta imediata foi pedir calma à equipa. Calma, pois, porque mesmo desfalcada a equipa de Jorge Jesus tinha atletas com ginga para bater um clube que trazia quatro derrotas seguidas na bagagem.

Um desses atletas é o intermitente Rafa que, logo a seguir ao aviso de Gorré, disparou para a baliza de Daniel Guimarães para espevitar os ânimos dos colegas que estavam a entrar naquele rame-rame sonâmbulo que prenuncia o fracasso. Portanto, até chegar o intervalo, o Benfica manteve-se por cima, a controlar as operações, ainda que sem causar problemas a exigir cortes dramáticos e defesas espectaculares ao adversário. Estava assim, q.b., e q.b. poderia chegar para somar três pontos em circunstâncias complicadas.

A apatia

Só que na segunda-parte aconteceu aquele golo que Jorge Jesus atribuiu à inexperiência: João Ferreira deixou-se antecipar pela entrada de Róchez nas suas costas, que lhe chamou um bombom.

A seguir, o Benfica não foi novamente capaz de reagir. Tinha tempo para isso - aliás, metade de um jogo para isso -, mas nada feito. Uma vez mais, a equipa ficou sem ideias, estática, imóvel, abúlica, adjetivos usados em demasiadas ocasiões por diferentes analistas para ser uma mera coincidência

Jorge Jesus ainda tentou mexer com as sensibilidades e com o ritmo, trocando Darwin por Gonçalo, Rafa por Pedrinho e enfim Chiquinho por Taarabt, mas só este último trouxe para a mesa algo de diferente. Numa jogada vertical, das poucas que se viram na Luz, o marroquino deixou para trás um rival e ofereceu um golo a Seferovic que desmanchou atabalhoadamente o embrulho e perdeu-se assim o 2-1 a três minutos do fim.

Depois, nem quando a tradição manda cruzar lá para dentro, para uma confusão de corpos que se acotovelam à procura de um ressalto redentor, o Benfica foi eficaz. Quando Rui Costa apitou, os jogadores baixaram a cabeça e os braços, meteram as mãos nos joelhos e seguiram vazios.

Algo vai mal na Luz. Pode ser tático, técnico, físico, estratégico, um problema de Recursos Humanos, ou tudo junto, a que se junta ainda um surto de covid-19. Mas isto não é jogar para arrasar.