Um miúdo na baliza, uma adaptação na lateral esquerda: é com estes que o Benfica vai a jogo com o Nacional

Com 10 jogadores de fora devido à covid-19, o onze do Benfica para o encontro com o Nacional é, também, um onze de adaptações, com Cervi a voltar ao lado esquerdo da defesa e Svilar na baliza.

João Ferreira é o único lateral direito disponível e Ferro ganha o lugar a Todibo no centro da defesa.

Onze do Benfica: Svilar; Cervi, Ferro, Jardel, João Ferreira; Pizzi, Chiquinho, Weigl, Rafa; Darwin, Seferovic

Acompanhe o Benfica - Nacional aqui na Tribuna, a partir das 17h.