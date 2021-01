Benfica cancela conferência. Jorge Jesus com suspeita de infeção respiratória

Em comunicado, o Benfica anunciou o cancelamento da conferência de imprensa de Jorge Jesus, aprazada para esta tarde e no âmbito do jogo com o Belenenses SAD (quinta-feira, para a Taça de Portugal), em virtude de uma "suspeita de infeção respiratória".

Segundo o texto, a "origem" da mesma "está nesta altura a ser despistada", esclarecendo que a "situação não é grave".

Jorge Jesus tem apresentado sintomas gripais nos últimos tempos, tendo efetuado vários testes à covid-19 com resultados negativos. O treinador encarnado, segundo fonte próxima do mesmo, tem alternado entre febres altas e temperaturas corporais normais.

Nas últimas semanas, o Benfica tem lidado com um surto covid-19 que infectou cerca de três dezenas de pessoas, entre staff, equipa técnica e futebolistas, nomeadamente, o próprio presidente Luís Filipe Vieira, todos os adjuntos de Jorge Jesus e 10 futebolistas.

Refira-se que o Benfica apresentou uma defesa totalmente renovada - guarda-redes incluído - no encontro com o Nacional.

Comunicado na íntegra:

O Benfica informa que o seu treinador Jorge Jesus tem estado ao longo do dia de hoje a realizar testes médicos.

Em causa, uma suspeita de infeção respiratória cuja origem está nesta altura a ser despistada.

O Benfica esclarece que a situação não é grave, porém, obriga ao cancelamento da conferência de imprensa marcada para hoje, de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

O Benfica remete para as próximas horas novas informações sobre este assunto e pede que, até lá, seja respeitada a privacidade do treinador.