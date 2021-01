Jorge Jesus tem infeção respiratória e pode ter de ficar de fora do Benfica-BSAD

Depois de ter cancelado a conferência de imprensa de antevisão do Benfica-BSAD, na tarde desta quarta-feira, o clube da Luz confirmou mesmo, já ao final da tarde, que Jorge Jesus tem uma infeção respiratória.

Apesar de estar "clinicamente estável", ainda não é certo que Jesus possa estar presente no jogo de quinta-feira frente à BSAD, uma vez que "aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico".

Só depois dos referidos exames é que o treinador de 66 anos irá saber se poderá marcar presença no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

Recorde-se que Jorge Jesus tem apresentado sintomas gripais nos últimos tempos, tendo efetuado vários testes à covid-19 com resultados negativos. O treinador encarnado, segundo fonte próxima do mesmo, tem alternado entre febres altas e temperaturas corporais normais.

Nas últimas semanas, o Benfica tem lidado com um surto covid-19 que infectou cerca de três dezenas de pessoas, entre staff, equipa técnica e futebolistas, nomeadamente, o próprio presidente Luís Filipe Vieira, todos os adjuntos de Jorge Jesus e 10 futebolistas.

O comunicado do Benfica

"Na sequência de exames médicos realizados hoje no Hospital da Luz, o Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrado-se clinicamente estável.

Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde."