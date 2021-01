Morreu John Mortimore, treinador bicampeão pelo Benfica

O antigo treinador John Mortimore, que levou o Benfica à conquista de dois campeonatos de futebol, morreu na terça-feira, aos 86 anos, informaram Chelsea e Southampton, clubes que representou.

Em Portugal, John Mortimore notabilizou-se no Benfica, clube a que chegou em 1976/77, quase no fim da presidência de Borges Coutinho, conquistando nessa época o campeonato, conquista que voltaria a alcançar em 1986/87.

No Benfica, o treinador inglês conquistou ainda duas Taças de Portugal, em 1985/86 e 1986/87, e uma Supertaça.

Mortimore foi ainda treinador do Belenenses, tendo estado na última conquista da Taça de Portugal por parte dos ‘azuis’, ao dar início à caminhada para a conquista do troféu na época de 1988/89, que não acabou, dando lugar a Marinho Peres.

Na nota de pesar pela morte do seu antigo futebolista, o Chelsea lembrou a subida ao relvado de Stamford Bridge ao intervalo de um jogo entre os ‘blues’ e o Benfica, na Liga dos Campeões de 2012, com Mortimore a ser ovacionado pelos adeptos dos dois clubes.

Na carreira de jogador, Mortimore vestiu durante 10 épocas a camisola do Chelsea e uma a do Portsmouth, mas como treinador passou por outros clubes além de Benfica e Belenenses, orientando também os gregos do Ethnikos, o Portsmouth e o Bétis.