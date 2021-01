Jesus não vai orientar o Benfica frente à BSAD. Deus assume o comando

O Benfica já tinha avisado que Jorge Jesus poderia não estar presente no jogo frente à BSAD, esta noite, na Luz, e, agora, confirmou-o. Por ainda estar a aguardar os resultados dos testes que efetuou, "que permitam clarificar a origem da infeção respiratória", o treinador do Benfica não estará presente no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

Por isso, será o adjunto João de Deus a assumir o comando da equipa, a partir das 21h15, de acordo com o comunicado divulgado pelo clube.

João de Deus tem 44 anos e trabalha com Jorge Jesus desde 2018/19, época em que acompanhou o treinador no Al-Hilal, na Arábia Saudita.

Pode seguir o Benfica-BSAD ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.

O comunicado do Benfica

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico estável, encontrando-se nesta altura a aguardar pelo resultado de testes que permitam clarificar a origem da infeção respiratória.

2 - Nesse sentido, o treinador não estará hoje no banco a orientar a equipa nos quartos de final da Taça de Portugal, sendo esse papel assumido pelo seu adjunto, João de Deus."