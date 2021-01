Benfica empresta Ferro ao Valencia

Ferro será jogador do Valencia até final da temporada, empréstimo já confirmado pelo Benfica e pelo clube espanhol. De acordo com a nota publicada pelos encarnados no seu site oficial, o empréstimo não terá opção de compra.

O central de 23 anos fez apenas sete jogos esta temporada, em todas as competições, e raramente foi opção para Jorge Jesus.

O Valencia está a fazer um campeonato abaixo das expectativas, sendo apenas 14.ª na La Liga, com 23 pontos, a quatro da zona de descida.

Ferro vai encontrar outros dois portugueses no plantel do Valencia, o ex-Sporting Thierry Correia e o avançado ex-Benfica Gonçalo Guedes.