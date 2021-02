João de Deus: "Faltou-nos clarividência na zona da definição. Há que continuar a trabalhar, isto não acabou"

Equilíbrio

“Um jogo que foi muito equilibrado, muitos duelos, nem sempre bem jogado. Resolve-se no fim já depois dos noventa quando nós já não esperávamos perder nem o Sporting ganhar. Duas equipas competitivas, custa-nos perder depois dos 90”

Estratégia

“O que queríamos era ser consistentes, uma equipa que encaixasse no adversário quando não tivesse bola e que fruto do posicionamento dos jogadores na frente criar problemas aos jogadores do Sporting. Foi essa a estratégia, faltou-nos clarividência na zona da definição. Há que continuar a trabalhar. Isto não acabou para nós vamos continuar a trabalhar com o mesmo empenho e vamos dar alegrias aos adeptos”

Crença e JJ

“Claro que acreditamos e enquanto for possível vamos sempre acreditar. Neste grupo ninguém vai desistir de acreditar. Evidente que sentimos muita falta do nosso chefe. Não nos escondemos atrás disso para justificar o que seja. É evidente que temos um líder que é uma pessoa extremamente carismática, com grande poder sobre o grupo e sem ele ressentimo-nos”