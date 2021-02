Covid-19. Jorge Jesus apresenta "melhoria significativa" e deverá regressar ao trabalho na próxima semana

Jorge Jesus apresenta "uma melhoria clínica significativa face ao quadro de infeção respiratória provocado" pela covid-19. A atualização do estado de saúde do treinador foi feito pelo Benfica, que no seu site oficial sublinha que a situação de Jesus não tem qualquer "critério de gravidade".

De acordo com o clube, Jesus continua em repouso, em casa, acompanhado pelo departamento médico do Benfica e do corpo médico do Hospital da Luz. Ainda não vai regressar para o jogo de sexta-feira para a Liga com o Vitória, mas o regresso está para breve: na próxima semana já deverá voltar aos treinos do Benfica.

O treinador do Benfica foi diagnosticado com covid-19 no dia 28 de janeiro depois de vários dias de mau-estar e problemas respiratórios. Jesus foi obrigado a falhar o dérbi com o Sporting na última segunda-feira.