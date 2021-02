"É o que é, não há volta a dar. Temos de estar frustrados e chateados"

DOMINAR, MAS...

"Fomos dominantes, merecíamos ter vencido mas não vencemos. A explicação está na nossa menor capacidade na zona de decisão. Até lá a equipa soube criar, envolver corredores laterais, criar também pelo central e conseguir chegar. Depois não conseguimos marcar. Dos 23 remates, 9 cantos e mais de 600 passes não resultou um golo. Temos de estar frustrados, chateados e melhorar. Este jogo resume-se à nossa incapacidade para fazer golos".

AS MEXIDAS

"Fomos tentando mexer com avançados para criarem e proporcionarem ocasiões de golo, não aconteceu. Estamos desapontados, porque queremos muito vencer, fizemos o suficiente à exceção da zona de decisão", acrescentou.

A FRUSTRAÇÃO

"Procurámos chegar ao golo. Sentimos que a equipa estava a jogar bem, confiante e a ser dominante. Tentando de várias formas mexer com o jogo para tentar finalizar e fazer golos. Infelizmente não conseguimos, é frustrante, equipa merecia mais".



A 11 PONTOS DO SPORTING

"É o que é. Não há volta a dar. Há que fazer melhor no futuro para ir à procura de encurtar distâncias".