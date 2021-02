Mais uma baixa para o Benfica: Rafa está lesionado

Rafa é a mais recente baixa no Benfica e já não poderá estar presente no jogo desta noite frente ao Vitória de Guimarães, na Luz. O jogador tem um traumatismo no joelho esquerdo, informou o Benfica, pelo que não faz parte dos convocados da equipa para a partida da 17.ª jornada da Liga portuguesa.

Também ausentes estão Jardel, devido a uma rotura muscular na coxa direita, Luca Waldschmidt, devido a um traumatismo no pé esquerdo, e, por fim, André Almeida, ainda a recuperar da rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

O Benfica é 4.º classificado, com 33 pontos, enquanto o Vitória é 6.º, com 29 pontos. Pode seguir o jogo, que começa às 19h, AQUI, na Tribuna Expresso.

Lista de convocados do Benfica

Guarda-redes: Helton, Odysseas e Svilar;

Defesas: Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto e Morato;

Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho;

Avançados: Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.