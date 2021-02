Benfica: um mergulho de cabeça na crise profunda

A jogada parecia inofensiva, um balão para a frente do Sporting que resultaria num simples corte do Benfica. Não correu como esperado: Julian Weigl atrapalhou-se e fez falta sobre Nuno Santos, o lance sobrou para Jovane Cabral e o árbitro deu a lei da vantagem; depois, o avançado disparou, cruzou ineficazmente, a bola foi ter com Pedro Porro do lado oposto que, perante a relativa oposição de Nuno Tavares, fez um cruzamento-remate sacudido com precisão por Odysseas Vlachodimos para a cabeça de Matheus Nunes. Foi assim o 1-0, o Sporting celebrou e Vlachodimos protestou para o lugar onde estava Nuno Tavares, o jovem lateral-esquerdo entrado há minutos para segurar o empate, o melhor dos piores cenários possíveis em que o Benfica continuaria a seis pontos do Sporting — e não a nove como acabou por ficar.

No dia seguinte, terça-feira, Rui Costa — administrador, vice-presidente e também diretor-geral para o futebol — foi à BTV ser entrevistado pelo novo diretor de comunicação do clube e justificou o “momento delicado” com o surto de covid-19, que infetou vários futebolistas e o próprio Jorge Jesus, socorrendo-se de estatísticas para provar que outros grandes clubes europeus estavam igualmente aquém das expectativas.