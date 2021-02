"Temos de mudar a mentalidade em tudo, em cada bola e em cada lance"

A mudança

"Feliz pela vitória, é preciso mudar a mentalidade, o que passou, passou. Agora é importante jogo a jogo, na vitória. Todos os jogos vão ser difíceis. Estou contente com o rendimento e com a vitória. A mentalidade é importante. Mudar tudo. É preciso mudar tudo, em cada bola, cada disputa, terá de ser uma final para todos. Tentar somar a maior quantidade de pontos e no final logo se vê."

O treinador

"O treinador Jorge Jesus estar aqui muda muito. Estamos a atravessar uma situação difícil e é importante estarmos juntos, dar a vitória aos nossos adeptos."