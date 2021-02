Meia nova equipa no Benfica para a Taça de Portugal

Será com muitas caras novas que o Benfica vai jogar a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Estoril. Rafa fará dupla com Darwin na frente de ataque e Pizzi está de volta ao meio-campo, ao lado de Gabriel. No total, são seis alterações face ao encontro com o Famalicão.

O onze do Benfica: Helton; Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, D. Gonçalves; Pizzi, Gabriel, Everton, Pedrinho; Darwin e Rafa.

Acompanhe o encontro aqui na Tribuna, a partir das 20h15.