Pizzi: "Uma boa exibição, sólida a defender e tivemos as nossas oportunidades"

Resultado melhor que exibição?

“Acho que não, a equipa esteve bastante bem, não entrámos muito bem no jogo mas depois controlámos o adversário, o Arsenal gosta de jogar, tem muita paciência com a bola, jogadores a trocarem muito de posição. A equipa esteve bem, sólida a defender, teve alguma bola e aí poderíamos ter sido mais fortes. Eles tiveram algumas oportunidades, eles também, o jogo foi equilibrado”

Nova estratégia

“Sentimo-nos bem, o mister usou esta estratégia e nós correspondemos. Não foi na perfeição porque depois do golo sofremos logo a seguir e isso acabou por ditar o resultado, mas acho que há que dar os parabéns à equipa, uma boa exibição, sólida a defender, tivemos as nossas oportunidades. Agora é pensar no próximo jogo do campeonato e depois tentar vencer na 2.ª mão, é isso que queremos”