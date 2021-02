Luís Filipe Vieira: "Tirando em lares, nunca vi 26 casos de covid num tão curto espaço de tempo"

Crise de resultados

“Deixe-me dizer que neste momento ninguém baixou os braços, até ser matematicamente possível vamos lutar por sermos campeões nacionais. Caso isso não seja possível, o 2.º lugar é o objetivo. Temos uma Taça de Portugal para conquistar. Peço a todos os benfiquistas que não baixem os braços, já aconteceu tanta coisa no futebol, já ganhámos um campeonato com oito pontos de atraso, perdemos um com oito pontos de avanço. Só assim vale a pena existir Benfica. Mas é importante que estejamos todos juntos e que os adeptos apoiem o Benfica. Todos nós temos de estar unidos e acreditar que é possível lá chegar”

Responsável pela crise

“Só poderá haver um responsável: sou eu. Não pode haver mais nenhum. Os sócios elegeram-me para ser presidente e na hora da derrota não vale a pena andar à procura de fantasmas. O responsável sou eu e assumo a inteira responsabilidade pelo que está a acontecer neste momento”

Explicações para os maus resultados

“Na hora da derrota tem de aparecer sempre quem lidera. Na hora da vitória… eu devo lembrar que devo ser dos presidentes mais titulados do Benfica e devo lembrar que nos últimos 10 anos ganhámos seis campeonatos. No tetra ninguém me viu a dar uma entrevista porque era uma vitória de todos os benfiquistas e da estrutura. O Jorge Jesus já falou, até emocionou-se um pouco, eu tenho estado no Seixar e sei o que tem sido, a verdade é que o mês de janeiro, a caminho de fevereiro, fustigou-nos. No dia em que tentámos adiar o jogo com o Nacional, nessa semana foi uma tempestade perfeita: fomos fustigados com 26 casos de covid. Dez eram jogadores mas foi tudo, equipa técnica, motoristas, seguranças. Inclusive o meu motorista. A única coisa que os benfiquistas não deverão fazer é minimizar o que se passou porque se minimizarem é porque ainda não tiveram covid. Eu tive e sei que é penoso. Isso é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade. Pessoas que eu conhecia que me diziam ‘os jogadores só correm uma parte’. Os jogadores que correm aos 10 quilómetros só conseguiam correr seis quilómetros. Isto não é uma desculpa, é uma realidade. Eu nunca vi. Tirando em lares, nunca vi 26 casos num tão curto espaço de tempo. O Jorge Jesus esteve 15 dias fora. Nada em janeiro foi normal no Benfica. Independentemente disso, não faltou compromisso, dedicação. Ninguém abandonou o barco, todos estivemos presentes. Não tínhamos praticamente contacto uns com os outros. Agora está a avaliar bastante. Temos jogadores que já correm 10 quilómetros, até um que correu 13, que foi o Weigl. Eu estou negativo há um mês e não sou capaz de subir um lanço de escadas sem parar”

Pontos de atraso

“A covid tem uma grande parte, mas há algumas situações de culpa, o Jorge já disse e há algumas minhas também. Mas aquilo que é o principal é o mês de janeiro, que é onde somos fustigados a sério”

Arbitragens

“Não vale a pena. Há quem diga ‘ahh, o presidente não disse nada’. Depois levo com não sei quantos dias e eu não quero. Esta semana entregámos uma carta ao presidente da FPF para que mal acabe o campeonato haja uns estados gerais do futebol português onde esteja o secretário de estado, presidente da liga, sindicato dos jogadores, associação dos árbitros e de treinadores. Temos de dar a volta a isto, as coisas não estão bem. Quando veio o VAR pensámos que estava resolvido o problema da arbitragem. Não só não acabou como complicou. Há lances que eu já tive a oportunidade de ver e é impossível… contra o Moreirense, como é que aquela pessoa não viu os penaltis? Há situações e eu acho que a própria FPF vai estar sensibilizada. Quando eu disse que deviam vir árbitros estrangeiros toda a gente ficou ofendida e agora afinal vem um inglês. Se me agrada? Tudo o que seja para a verdade desportiva, façam o possível. Não vale a pena disparar para todos os lados, para isso já há os comentadores, um presidente de um clube não o deve fazer. O futebol é uma das indústrias mais credíveis do país, que gera mais receitas e nós temos de virar isto ao contrário”

Peso do estádio vazio

“O 12.º jogador é muito importante, tanto aqui como fora porque fora nós é que enchemos as casas. Este estádio tem 55, 60 mil pessoas. Efetivamente esse benfiquismo arrastavam o Benfica para as vitórias. Faz-nos muita falta. Até fora de estádio, como acompanham a equipa, o carinho com que recebem a equipa. Nós normalmente ficamos num hotel no Porto e sabemos como é a chegada do Benfica lá. Tudo isso é um estado de alma das pessoas que influencia, é uma química muito especial”