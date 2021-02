Porque contratou Jesus? Porque não contratou portugueses? (11 perguntas que um apoiante de Vieira gostaria de fazer ao presidente)

Em primeiro lugar, parabéns a nós, benfiquistas do mundo inteiro. Completam-se hoje 117 anos da mais formidável história do desporto português. Em condições normais, este seria um dos dias mais importantes do ano para a família encarnada, aquele em que nos reunimos no complexo da Luz para distinguir a antiguidade e dedicação dos sócios com os emblemas e anéis de prata, ouro e platina, para celebrar vidas inteiras de amor ao clube. Mas estes são tempos excecionais e é com forças excecionais que os superaremos e voltaremos a estar juntos no 118º aniversário.

Mas hoje é também o dia em que o Presidente do Sport Lisboa e Benfica vai quebrar o silêncio acerca do momento desportivo que o clube atravessa. Somos apoiantes de Luís Filipe Vieira e desta direção, sempre o assumimos com a mesma franqueza com que temos de assumir esta temporada como dececionante.

O Benfica é uma democracia mais antiga do que a do próprio país. E, em instituições democráticas, respeita-se a vontade da maioria e os órgãos legitimamente eleitos. Em Outubro, elegemos uma direção para quatro anos, não para quatro meses. O que devemos fazer perante as contrariedades não é pedir que uma direção se vá embora; é exigir-lhe respostas e as soluções para as quais foi eleita.

Estas são as 11 perguntas que gostaríamos de ver respondidas logo, quando Luís Filipe Vieira falar à BTV:

1. Se tivesse uma máquina do tempo, o que é que não voltava a fazer na preparação desta época?

2. Concorda com a centralização dos direitos desportivos aprovada pelo governo? Não vai ser prejudicial ao SLB? Que posição vamos tomar?

3. Porque voltou a contratar Jorge Jesus?

4. Porquê o ziguezague na política desportiva entre a aposta no Seixal e no jogador português e a contratação de jogadores sul americanos?

5. O que falhou na estrutura profissional de futebol para que o Benfica fosse a equipa mais afetada pelo COVID-19 em toda a Europa?

6. Que dossiers delegou em Rui Costa e como vê as críticas que lhe têm sido dirigidas?

7. O que está a falhar nas modalidades?

8. Como explica aos sócios do Benfica o negócio “Hightower”?

9. Qual a estratégia para chegarmos aos 300 mil sócios prometidos e voltar a ser o maior clube do mundo?

10. Como define o sucesso ou fracasso de um mandato?

11. Tem três anos e meio para cumprir duas das suas maiores promessas: fazer do Benfica a espinha dorsal das seleções nacionais e dar um título europeu de futebol aos sócios. Continua a acreditar que isto é possível?

O importante na resposta a estas e outras perguntas é que saíamos do dia de hoje unidos. Os supostos 62% e os “outros 38” não existem; acabaram dia 28 de Outubro; o que existe é o Benfica. Nenhuma equipa joga com três ou quatro jogadores para um lado e sete ou oito para o outro – ou não pode surpreender-se com os resultados que terá. Nós, benfiquistas, respondemos pela instituição.

Nos momentos fáceis, há sempre unidade; nos difíceis, é que é preciso lutar por ela.

Parabéns, Sport Lisboa e Benfica! Et pluribus unum.