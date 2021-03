Jorge Jesus: "Esta equipa que não tem jogado tanto deu uma boa resposta, mostraram que posso confiar neles"

Boa resposta

“Satisfeito principalmente por estar na final da Taça de Portugal, que era um dos objetivos. O jogo hoje ganhámos 2-0, mas voltámos a ter muitas oportunidades de golo, fizemos 21 remates. E esta equipa que não tem jogado tanto deu uma boa resposta, mostraram que posso confiar neles. Acho que o Chico foi um dos jogadores que esteve muito bem. O objetivo fundamente deste jogo era jogar bem e passar a eliminatória. Tivemos períodos bons, outros menos bons, é normal quando se joga na pressão ao adversário, logo à saída do keeper. É um desgaste grande. Fisicamente com estes jogos a equipa melhorar e já consegue fazer isso. Os jogadores do Benfica estão de parabéns”

Mudança de sistema

“Depois da 1.ª meia-hora mudámos o nosso sistema porque não estávamos muito bem a parar a primeira saída do Estoril e os nossos centrais estavam a entrar muito no risco. Nesses 15 minutos mudámos para um 4x3x3 e equilibrámos mais o corredor central. Muitas oportunidades de golo criadas pela pressão, o 2.º golo também é assim. Tivemos mais duas ou três com essa ideia de jogo. Com bola o Chiquinho tem critério e fez um bom jogo. Eu tirei-o porque não quis tirar o Cervi. Face ao que estava a acontecer seria o Cervi a sair e não o Chico mas quis dar tempo aos jogadores. A dupla de centrais voltou a estar muito bem. É tentarmos jogo a jogo crescer, que é o que estamos a fazer”

Ausências

“Temos estado a jogar de três em três dias e o Julian e o Rafa foram jogadores que nestes últimos jogos mais quilómetros fizeram. Senti que hoje não teriam a intensidade que, por exemplo, o Gabriel deu, que os jogadores mais frescos deram”

Melhorias

“A equipa tem vindo a melhorar fisicamente de jogo para jogo. O problema de janeiro foi não termos ritmo de competição, a equipa caía nas segundas partes, já sabemos porquê, não vale a pena falar mais nisso. Agora há mais capacidade física”