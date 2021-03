Um regresso à baliza e um miúdo lá na frente: este é o onze do Benfica para o jogo com o Estoril

É com várias mudanças no onze que Jorge Jesus encara a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Estoril. Na Luz, o Benfica parte desde logo com uma vantagem importante, depois do triunfo no primeiro jogo da eliminatória, na Amoreira.

Gonçalo Ramos na frente, o regresso de Vlachodimos e a aposta em Pedrinho e Chiquinho são as grandes novidades nos encarnados.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Nuno Tavares, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto; Cervi, Gabriel, Pizzi, Pedrinho; Chiquinho e Gonçalo Ramos

Acompanhe o Benfica - Estoril aqui, na Tribuna, a partir das 20h15.