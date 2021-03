"Ele só fala inglês" mas está no onze do Benfica

Há cinco jogos sem vencer fora de portas para o campeonato, o Benfica procura arrepiar caminho na luta pelo segundo lugar quando o FC Porto já venceu e o Sporting de Braga tem, mais logo, um sempre desafiante Dérbi do Minho. Para isso Jorge Jesus escala uma equipa praticamente nova face à que garantiu, frente ao Estoril, a passagem à final da Taça de Portugal, e com lugar para o jogador que, de acordo com o técnico, ainda não percebe bem o que lhe diz, Waldschmidt. Conheça os onzes.

Benfica: Hélton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi e Grimaldo; Rafa, Weigl, Pizzi e Everton; Waldschmidt e Seferovic

Suplentes: Vlachodimos, Gilberto, Gabriel, Chiquinho, Jardel, Pedrinho, Taarabt, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos

Belenenses SAD: Kritciuk; Diogo Calila, Gonçalo Silva,Tomás Ribeiro e Rúben Lima; Tiago Esgaio, Yaya Sithole, Cafu e Miguel Cardoso; Silvestre Varela e Cassierra

Suplentes: André Moreira, Bruno Ramires, Danny, Jordan, Francisco Teixeira, Taira, Chima Akas, Afonso Sousa e Dieguinho

