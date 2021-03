Jorge Jesus: "Insatisfação dos jogadores? Até nos deu vontade de rir"

Boavista

“O Boavista é um clube com história, nestes últimos jogos tem vindo a recuperar. Também sabemos que fez um excelente jogo no Dragão, é um sinal que é uma equipa que contra as equipas grandes tem potencial para disputar o resultado. É uma equipa bem organizada defensivamente, com um treinador com experiência e com história no futebol português. Vai ser complicado, não tenho dúvida nenhuma. Tem jogadores com muita experiência, entre os quais o nosso querido Javi Garcia, que esteve aqui comigo vários anos. E também face ao sistema da equipa do Boavista, normalmente quando joga contra os grandes muda o seu sistema, para um 5x4x1. Nós trabalhámos em cima disso, habituados também a jogar contra equipas que jogam assim.”

Regresso do público

“É uma das melhores notícias. É o 12.º jogador. Se abrir na data que estão a dizer nesses jogos não vai estar o estádio cheio, mas para nós vai ser como se o estádio estivesse cheio. Já não estamos habituados ao calor do público, ao carinho. Principalmente o Benfica. E isso tem prejuízos para as grandes equipas, como o Benfica, que tem uma massa associativa grande. Ficamos felizes mas como eles dizem isto é conta-gotas, esperamos que não cheguemos ao final do dia e as gotas estejam contadas…”

Matic

“O Matic vocês sabem tão bem quanto eu que foi um jogador que fez excelentes épocas aqui no Benfica, que há poucos jogadores assim naquela posição, com 1,90m e com a capacidade técnica que tem. Vi o último jogo dele e vi que ele ainda está em grandes condições físicas e atléticas. É muito difícil acontecer porque são contratos que em Portugal não há possibilidades.”

Possível saída de Vlachodimos

“Não sei se é verdade. Os jornais lançam notícias como o Gonçalo Ramos, o Pizzi, o Jardel, é preciso temas para falar do Benfica e discutir-se nas televisões e ter audiências. Nós sabemos como é que isso é. Gostava de poder responder mas não tenho conhecimento.”

Diferenças para jogo da 1.ª volta

“O sistema não é igual neste momento. Treinador diferente, com ideias diferentes. Com uma ideia de jogo completamente diferente. Tenho a certeza do que digo: nada é igual e não há comparações possíveis. Dentro daquilo que é a estratégia de jogo.”

Mudanças no sistema

“Eu tenho ao longo dos meus anos de treinador a ideia, e cada vez mais estou convencido, que o futebol vai avançar para que os treinadores e as equipas tenham um sistema padrão mas que depois tenham alternativas. O futebol vai ficar parecido com as outras modalidades coletivas, como o basquetebol, o andebol e por aí fora, em que durante o jogo os treinadores mudam completamente as táticas. E o futebol vai avançar para isso. Para mim uma equipa tem de ter plano B, plano C, plano D. Como treinador penso assim.”

Jogadores (supostamente) insatisfeitos

“Abordámos essas notícias que saíram e que até nos deu vontade de rir. O Pizzi só não jogou quatro jogos por causa da covid, de resto jogou sempre. O Ody tem jogado, como é normal num treinador, há modificações que às vezes fazemos e nos guarda-redes é mais sensível porque é só um. Mas isso são opções do treinador, achei que era o momento para mudar. Ele tem continuado a trabalhar bem. Está na mesma feliz e contente? Isso não existe, só se estiverem a jogar. É normal jogarem mais uns que outros. Nas grande equipas há sempre muita concorrência.”

Darwin

“O Darwin vai ser convocado, tanto ele como o Jan Vertonghen. O Darwin começou num nível muito alto, que nos deixou até surpresos. Entretanto começou a ter um problema de lesão que o tem incomodado nestas semanas. Ele treina mas ainda não está a 100%. A lesão dele é uma lesão em que ele tem de aprender a suplantar a dor. Ele não estava habituado e baixou um pouco a sua intensidade. Agora temos de o puxar para cima, também já está mais capacitado, mentalmente. Sabe que a cabeça é que manda. Esperamos que recupere a forma dele, porque o que ele mostrou no início está lá.”

FC Porto na Europa

“O FC Porto fez uma eliminatória com a Juventus brilhante, aumentou a pontuação do ranking português, num estádio que nós conhecemos, onde também fomos felizes na Liga Europa. E parabéns ao FC Porto porque valoriza o futebol português. Era bom estarem mais equipas portuguesas na Europa. Nós saímos na minha opinião contra uma grande equipa. Acho que o Arsenal vai ser uma equipa que vai disputar o título.”

Vertonghen no banco?

“O Vertonghen vai de uma lesão de três semanas. Clinicamente está curado, mas fisicamente não está como estava antes. Vai ter de recuperar o espaço dele. O Lucas e o Nico têm feito uma dupla forte. Temos vindo a melhorar defensivamente.”