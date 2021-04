Weigl regressa ao onze

A ausência de Julian Weigl do último jogo do Benfica, por causa do nascimento do filho, ainda deu azo a uma pequena polémica com Jorge Jesus por um alegado desentendimento com o jogador, mas o treinador negou categoricamente qualquer problema e hoje o alemão está na ficha de jogo e entra a titular para defrontar o Santa Clara. O médio junta-se a Everton nas novidades do onze benfiquista que se apresenta às 19h no Estádio da Luz e que procura dar seguimento à goleada imposta na desloação a Portimão.

Conheça as equipas:

Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Pizzi e Grimaldo, Rafa, Everton e Seferovic

Suplentes: Vlachodimos, Gilberto, Morato, Cervi, Chiquinho, Pedrinho, Darwin Núñez, Waldschmidt, Gonçalo Ramos

Santa Clara: Marco; Ramos, João Afonso, Vilanueva e Mansur; Hide, Anderson Carvalho e Lincoln; Carlos Jr, Cryzan e Allano

Suplentes: Rodolfo, Cristian González, Sagna, Rúben Oliveira, Costinha, Nené, Ukra, Jean Patric, Rui Costa

