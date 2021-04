Benfica e o regresso da linha de quatro na defesa

Sem poder contar com Otamendi, devido a castigo (tal como Weigl), Jorge Jesus volta ao 4x4x2 no encontro frente ao Tondela, com Gilberto a ganhar a titularidade a Diogo Gonçalves na lateral direita.

Já Waldschmidt volta ao onze, para fazer companhia a Seferovic na frente de ataque.

O onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo; Gabriel, Pizzi, Rafa, Everton; Seferovic e Waldschmidt

O onze do Tondela: Trigueira; Bebeto, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Filipe Ferreira; João Pedro, Jaume, Salvador Agra, Olabe; Rafael Barbosa, Mario Gonzalez

Acompanhe o Tondela - Benfica a partir das 19 horas, aqui na Tribuna.