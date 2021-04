Jorge Jesus: "O Everton está no golo e em três assistências que poderiam ter dado golo. É este o Everton que eu conheço"

Jogo e falta de eficácia

“Mais uma vez o nosso objetivo era somar três pontos, ganhámos num campo que normalmente é difícil. Nos primeiros 35 minutos fizemos um excelente jogo, dois golos, uma equipa com intensidade. E depois continuámos a ter oportunidades, ainda agora na 2.ª parte o Seferovic só com o keeper à frente, o Cervi também. Não fizemos essa diferença. Há várias maneiras de analisar o que são oportunidades, estas bolas em que tens só o keeper a equipa tem várias hipóteses e não consegue. É verdade que hoje chegámos aos 100 golos, é uma prova da qualidade ofensiva da equipa. Defensivamente não sofremos golos, o que é importante. Houve jogadores a chegar já perto do nível deles, como é o caso do Everton”

Everton

“Está no golo e em três assistências que poderiam ter dado golo. É este o Everton que eu conheço, durante a 1.ª parte, depois foi caindo no jogo. A equipa está confiante, faltam cinco jogos até ao fim e nós queremos vencer os cinco”

Falhanços

“Eu vejo o lado positivo da equipa criar. O Seferovic todos os jogos tem oportunidades de golo e ele já andou num período em que em duas oportunidades fazia golo. Agora já não está outra vez, já precisa de mais, três ou quatro, mas a equipa trabalha para ele ter oportunidades”

FC Porto

“Já disse aos jogadores que foi uma boa vitória e agora é pensar no FC Porto. É isso que neste momento já estamos a fazer”