Seis alterações e dois centrais no onze do Benfica

As mexidas são muitas e vão desde o sistema aos protagonistas. São seis as alterações promovidas por Jorge Jesus para o jogo frente ao aflito Nacional, com o Benfica a tentar manter-se na luta pelo segundo lugar num dia que pode ser de festa no outro lado da segunda circular.

Conheça os onzes:

Benfica: Helton Leite; Gilberto, Lucas Veríssimo, Otamendi e Nuno Tavares; Pedrinho, Weigl, Chiquinho e Cervi; Waldschmidt e Seferovic

Suplentes: Vlachodimos, Vertonghen, João Ferreira, Grimaldo, Gabriel, Pizzi, Everton, Darwin e Gonçalo Ramos

Nacional: António Filipe; Rúben Freitas, Pedrão, Júlio César, Lucas Kal e Vigário; Éber Bessa, Alhassan e Azouni; Brayan Riascos e Pedro Mendes

Suplentes: Riccardo, Rui Correia, Danilovic, Koziello, Rúben Micael, Dudu, Witi, Gorré e Rochez

