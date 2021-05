Pizzi: "Os números foram um bocados escassos para o que se passou no jogo"

A vitória

"Muito contente por esta distinção [de homem do jogo] mas o mais importante é a vitória. Os números foram um bocados escassos para o que se passou no jogo. Uma boa vitória contra uma excelente equipa mas também demonstrámos hoje que temos uma excelente equipa. Agora é pensar no próximo jogo e também na final da Taça, que queremos vencer."

Jogou a extremo, no 3-4-3 do Benfica

"O mais importante é o jogador ajudar equipa, seja onde for, ser mais um para ajudar a equipa, mas não seria possível sem a ajuda dos colegas. Tivemos muita qualidade com bola. No próximo jogo queremos fazer ainda melhor".