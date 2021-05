Entre as (muitas) mudanças há uma estreia a titular para lutar por Seferovic

São sete as alterações promovidas por Jorge Jesus relativamente à vitória frente o Sporting no jogo que coloca o Benfica frente a frente com o Vitória de Guimarães (20h) na última jornada do campeonato. Na antecâmara da final da Taça de Portugal deste fim de semana, a mensagem é de poupança mas também de luta por manter Seferovic no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato. Com direito a estreia a titular do defesa Morato.

Conheça os onzes.

Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Gilberto, Taarabt, Gabriel e Nuno Tavares; Pedrinho, Seferovic e Darwin

Suplentes: Helton Leite, Grimaldo, Vertonghen, João Ferreira, Weigl, Pizzi, Chiquinho, Everton e Gonçalo Ramos

Vitória de Guimarães: Trmal; Jorge Fernandes, Mumin e Sílvio; Sacko, Pepelu, André André e Rochinha; Edwards, Estupiñan e Quaresma

Suplentes: Jhonatan, Suliman, André Amaro, Hélder Sá, Ouattara, André Almeida, Wakaso, Lyle Foster e Bruno Duarte

