Benfica marca Assembleia Geral sem discussão presencial

O Benfica convocou hoje os sócios para uma Assembleia Geral (AG) Ordinária em 15 de junho, novamente por voto eletrónico e sem discussão presencial, para deliberarem sobre o orçamento para 2021/22, informou o clube em comunicado.

À semelhança do que aconteceu na deliberação para orçamento da última época, chumbado pelos sócios, o Benfica explica que a votação para a próxima AG decorrerá por via eletrónica, entre as 10:00 e 21:00, nas instalações do estádio do clube, numa terça-feira.

O motivo evocado para o 'formato' em que decorrerá a AG é o mesmo do último ano e prende-se com “imperativos de segurança sanitária”, devido ao contexto da pandemia da covid-19.

Último orçamento foi chumbado

Ainda nos mesmos moldes que antecederam a última AG para votar o orçamento, o Benfica comunica aos seus associados que poderão remeter a apreciação aos documentos através de email e colocar questões, que serão endereçadas pela Mesa à direção.

No final da última época e já na antecâmara de 2020/21, o Benfica viu ser chumbado o orçamento para a temporada seguinte, com voto desfavorável de 48,28% dos sócios (18.329 votos), contra 47,79% de votos a favor (18.143).

Foi a segunda vez que um orçamento apresentado pela direção de Luís Filipe Vieira recebeu um ‘cartão vermelho’ dos sócios, depois de terem chumbado também em setembro de 2012 o relatório e contas da época referente a 2011/12.