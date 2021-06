E-toupeira: Paulo Gonçalves ofereceu bilhetes por “amizade”

O início da amizade entre Paulo Gonçalves e José Augusto Silva eclodiu no final do Benfica-Marítimo que valeu aos encarnados o título em 2014-15. O funcionário judicial apresentou-se ao assessor jurídico do Benfica, os dois homens descobriram que tinham em comum o facto de serem do Norte e benfiquistas, e desde aquele dia José Augusto [assim batizado em honra da glória do clube] não mais comprou um bilhete para ver um jogo.

Segundo a acusação do Ministério Público (confirmada pelo tribunal de Instrução e pela Relação), José Augusto seria corrompido por Gonçalves oferecendo bilhetes para jogos do Benfica a troco de obter informação em segredo de Justiça sobre processos judiciais que envolviam o SLB e os seus rivais. A defesa (agora a cargo de Tiago Rodrigues Bastos, depois da saída de Pinto Abreu) pretende demonstrar que a oferta de bilhetes começou dois anos antes da alegada passagem de informação e, como tal, nunca serviram para corromper o funcionário.