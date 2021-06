Benfica confirma venda de Pedrinho ao Shakthar por 18 milhões de euros

Pouco utilizado por Jorge Jesus e apenas com um golo marcado em 31 aparições com a camisola do Benfica, Pedrinho está de malas feitas para o Shakthar Donetsk da Ucrânia, confirmaram os encarnados esta quarta-feira num comunicado enviado à CMVM.

O Benfica vai receber 18 milhões de euros pelo extremo brasileiro, o mesmo que pagou ao Corinthians há pouco mais de um ano.

No comunicado, o Benfica sublinha que "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação" e que o acordo está ainda dependente da "realização de exames médicos e da celebração de contrato de trabalho desportivo" com a equipa ucraniana, que na próxima temporada será treinada por Roberto de Zerbi, depois da saída do português Luís Castro.

Leia aqui o comunicado enviado à CMVM:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho), pelo montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros), estando o referido acordo dependente da realização de exames médicos e da celebração de contrato de trabalho desportivo.

Mais se informa que a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação e assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade relativos a esta transferência"