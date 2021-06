“Houston, we have a problem”. Quem é o advogado que processou Vieira?

Licenciado em Direito pela Universidade Nova em 2004, Jorge Mattamouros acabou por fazer a sua vida e carreira fora de Portugal. Começando a trabalhar na Abreu & Marques, passou, em 2005, a dar aulas na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde esteve até 2008, altura em que atravessou o Atlântico para completar a sua formação superior na Universidade de Harvard. Seria aí, nos Estados Unidos, que faria carreira. Com Portugal à distância e o Benfica no coração.