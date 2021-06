Rui Pedro Braz é o novo diretor-geral do Benfica

O Benfica anunciou Rui Pedro Braz como novo diretor-geral do futebol profissional do clube.

De acordo com o comunicado divulgado esta segunda-feira, o Benfica indica que Rui Pedro Braz, ex-comentador de futebol da TVI, assume o cargo a partir de terça-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica endereça as maiores felicidades a Rui Pedro Braz no exercício das suas novas funções", lê-se também no curto texto.