Campeão francês é um dos adversários do Benfica na pré-época

O Benfica vai defrontar o Lille, campeão francês de futebol com os portugueses Renato Sanches, José Fonte, Tiago Djaló e Xeka, em um dos oito jogos de preparação para a época 2021/22, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta. Será a 22 de julho, no Estádio do Algarve.

Já este sábado, o plantel orientado por Jorge Jesus joga frente à equipa B do clube, no centro de estágio do Seixal, onde também defrontará o Sporting da Covilhã, na quarta-feira, o Farense, no dia 10, e o Belenenses SAD, em 13 de julho.

Em 16 de julho, os ‘encarnados’ jogam com os belgas Gent, defrontando o Boavista em 18 e o Lille em 22.

O Benfica, que regressou ao trabalho em 25 de junho, tem ainda agendado um encontro para 25 de julho, com adversário a anunciar, que marcará o regresso da equipa ao Estádio da Luz.