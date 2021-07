"A direção do Benfica garante que a ambição, competitividade e gestão do clube encontram-se asseguradas"

Após a detenção de Luís Filipe Vieira, a direção do Benfica reuniu-se esta quarta-feira e em comunicado sublinha, tal como o comunicado enviado à CMVM que o clube "não é objeto da investigação" e que todos os membros da direção "estão firmemente determinados a defender sem qualquer reserva" os interesses do Benfica.

Leia aqui o comunicado na íntegra

A Direção do Sport Lisboa e Benfica esteve reunida esta tarde, a fim de analisar a situação decorrente da investigação de que é alvo pelas autoridades judiciais o Presidente Luís Filipe Vieira.

Todos os membros da Direção estão firmemente determinados a defender sem qualquer reserva, de forma coesa e como lhes compete, os interesses do Clube, que, esclarece-se, não é objeto da investigação.

Nessa medida, empenhar-se-ão em dar plena colaboração às entidades competentes, no sentido de apurar a verdade até às últimas consequências.

A Direção garante aos sócios e simpatizantes que a ambição, competitividade e gestão do Clube se encontram asseguradas, no respeito e em observância das normas regulamentares estabelecidas nos estatutos.