Operação Cartão Vermelho: advogado de Vieira também defende o PJ que investigou o Benfica (e que o clube acusou de "perseguição")

Ao contrário do que aconteceu na Operação Lex, em que foi defendido pelo penalista Raul Soares da Veiga, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é agora defendido por Magalhães e Silva, outro penalista de reputação inatacável que é membro do Conselho Superior do Ministério Público e presença habitual na TV para comentar casos de justiça.