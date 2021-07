MP pede caução de 3 milhões de euros a Luís Filipe Vieira

O Ministério Público não pediu a prisão preventiva de Luís Filipe Vieira mas sim uma caução para o auto-suspenso presidente do Benfica sair em liberdade, avança a SIC Notícias.

O MP pede ainda que Vieira fique proibido de contactar com os restantes arguidos, bem como com elementos ligados ao Benfica. Para acautelar um possível perigo de fuga, o MP pede também que Vieira entregue o passaporte.

A decisão final sobre as medidas de coação aos quatro arguidos do processo Cartão Vermelho está nas mãos do juiz Carlos Alexandre, que deverá deliberar ainda este sábado.

Luís Filipe Vieira foi ouvido este sábado de manhã, durante quatro horas, no Tribunal Central de Instrução Criminal, suspeito no processo Cartão Vermelho. Magalhães e Silva sublinhou que as declarações do seu cliente "ilibam-no totalmente" e que Vieira se declarou inocente perante o juiz.

O antigo presidente do Benfica foi um dos quatro detidos na quarta-feira no âmbito do processo coordenado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que emitiu 44 mandados de busca por poderem estar em causa "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

A investigação incide sobre negócios e financiamentos suspeitos, superiores a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado, o Novo Banco, o Benfica.