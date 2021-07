Oficial: Nuno Tavares deixa Benfica e já é jogador do Arsenal

Nuno Tavares já é jogador do Arsenal. O clube londrino apresentou este sábado o lateral, que deixa assim o Benfica dois anos após se estrear na equipa principal.

O jogador português vai vestir a camisola 20 no Arsenal, que não revelou a duração da ligação do jogador, falando apenas num "contrato a longo termo".

Tavares deixa a Luz onde nunca foi uma opção consensual para se juntar a um dos grandes de Inglaterra. Nas últimas duas temporadas fez 25 jogos pelo Benfica. "A chegada do Nuno dá-nos mais força e opções na defesa, particularmente com a sua energia pelo lado esquerdo do campo. Estamos ansiosos pela sua chegada", disse o treinador do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, em declarações ao site oficial dos gunners.

O lateral vai juntar-se aos novos colegas nos próximos dias, depois de completar a quarentena obrigatória no Reino Unido.