Prisão domiciliária para Vieira até pagar os 3 milhões de euros de caução

O juiz de instrução Carlos Alexandre decidiu colocar Luis Filipe Vieira em prisão domiciliária até o agora suspenso presidente do Benfica pagar uma caução de 3 milhões de euros.

Carlos Alexandre segue assim aquilo que foi pedido pelo Ministério Público, com Luís Filipe Vieira a ser o único dos quatro arguidos a ficar privado de liberdade, pelo menos até ao pagamento da caução, que poderá ser através de depósito ou garantia. Não terá qualquer tipo de vigilância, nomeadamente pulseira electrónica.

O empresário José António dos Santos terá de pagar uma caução de 2 milhões de euros, Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, 600 mil euros e Bruno Macedo 300 mil euros. Os três saem em liberdade.

Vieira está ainda obrigado a entregar o passaporte e está proibido de contactar com os restantes arguidos, bem como com elementos ligados à SAD do Benfica. Embora Carlos Alexandre não tenha decido no sentido de uma suspensão de funções, isto inviabiliza na prática que Luís Filipe Vieira possa exercer as funções de presidente do conselho de administração.

Chegou assim ao fim uma longa maratona de três dias no Tribunal Central de Instrução Criminal. Três foram também as noites que Luís Filipe Vieira e restantes arguidos passaram detidos nas instalações da PSP em Moscavide.

Luís Filipe Vieira foi ouvido este sábado de manhã durante mais de quatro horas no tribunal. Magalhães e Silva, deu advogado, sublinhou que as declarações do seu cliente "ilibam-no totalmente" e que Vieira se declarou inocente.

O antigo presidente do Benfica foi um dos quatro detidos na quarta-feira no âmbito do processo coordenado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que emitiu 44 mandados de busca por poderem estar em causa "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

A investigação incide sobre negócios e financiamentos suspeitos, superiores a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado, o Novo Banco, o Benfica.