Operação Cartão Vermelho. MP encontra mais de um milhão de euros em dinheiro vivo no escritório do “Rei dos Frangos”

Foi uma das surpresas encontradas na semana passada pelas equipas de buscas lideradas pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Na quarta-feira de manhã, no gabinete que o empresário José António dos Santos possui na sua empresa de produção de ovos – a Avibom Avícola, no Ramalhal, no concelho de Torres Vedras –, os agentes da PSP e os magistrados que estavam encarregados de passar o local a pente fino descobriram um milhão e 130 mil euros em dinheiro vivo.