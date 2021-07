João Mário já é jogador do Benfica

João Mário vai mesmo jogar no Benfica, confirmou o clube esta manhã. A transferência fez-se depois de o futebolista se desvincular do Inter de Milão.

Ainda não se sabe até quando assinou o internacional português, natural do Porto, de 28 anos.

Depois de ter sido noticiado que ficaria no Sporting, onde jogou por empréstimo na última época, os campeões nacionais não chegaram a acordo com o clube italiano e agora, num desfecho que parecia improvável no início, o jogador assinou com o rival de Lisboa.

João Mário começou a jogar futebol nas escolinhas do FC Porto, mudando-se depois para o Sporting, em 2004/05. Por ali, em Alcochete, cumpriu todos os degraus da formação do Sporting, até se estrear na equipa principal em fevereiro de 2013, quando jogou 12 minutos na derrota caseira contra o Marítimo. O médio, com a camisola 49, substituiu na altura Labyad.

Gualter Fatia

Depois de passagens pela equipa B e Vitória de Setúbal, na primeira divisão, foi finalmente um jogador influente no Sporting, em 2014/15, com Marco Silva, conquistando uma Taça de Portugal.

Na temporada seguinte, já com Jorge Jesus, foi titular em 31 jogos da liga, na qual marcou seis golos e jogou a grande nível perto de Adrien Silva e William Carvalho. Os Sporting terminou em segundo, a dois pontos do Benfica de Rui Vitória.

No verão de 2016, já depois de ser campeão europeu pela seleção, mudou-se para Milão, por 40 milhões de euros, para jogar com a camisola do Internazionale. Se na primeira época jogou bastante, na segunda eclipsou-se e foi emprestado ao West Ham. De regresso ao Inter, em 2018/19, voltou a ter papel secundário, o que o levou a ser emprestado ao Lokomotiv de Moscovo em 2019/20.

Esta temporada, titular em 24 jogos, ajudou o clube onde foi formado a ser campeão, algo que não acontecia há 19 anos.