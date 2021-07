Oficial. Benfica terá eleições antecipadas até ao fim de 2021

O Benfica vai mesmo ter eleições antecipadas, que deverão acontecer "até ao final do corrente ano", diz o clube da Luz em comunicado, no final de uma reunião entre os membros dos órgãos sociais dos encarnados.

Com a "unanimidade de todos os vice-presidentes", Rui Costa informou o plenário que irá "promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios". Consulta essa que vai acontecer ainda em 2021.

"O plenário faz um apelo à união e ao sentido de responsabilidade de todos os benfiquistas na construção de um Benfica cada vez maior", diz ainda o texto, publicado no site oficial das águias.

Durante a reunião, foram ainda traçados alguns objetivos a curto prazo e a resolver até à marcação do ato eleitoral, nomeadamente a preparação da época desportiva do futebol e modalidades, a conclusão do empréstimo obrigacionista e a qualificação para a Champions.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"O plenário dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica esteve reunido esta tarde. Foi analisada em pormenor a situação do Clube e de todo do grupo Benfica, em clima de coesão e unidade.

Comum a todos os intervenientes a preocupação de defender os interesses da instituição acima de quaisquer outros.

Ficaram unanimemente identificados os objetivos de curto prazo a que se torna imperativo dar resposta:

- Preparação da época desportiva no futebol;

- Qualificação para a Champions League;

- Preparação da época desportiva nas diversas modalidades;

- Garantir a normalidade na gestão;

- Assegurar um adequado fecho do mercado de contratações e vendas;

- Conclusão, com sucesso, do empréstimo obrigacionista em curso;

- Unidade no universo Benfiquista.

Foi sublinhado que a Direção do Sport Lisboa e Benfica está seriamente empenhada em garantir que esses objetivos sejam alcançados, pelo que terá uma atuação intransigente em relação às matérias abordadas.

Nessa perspetiva irá trabalhar, com dedicação, firmeza e sentido das responsabilidades para garantir a estabilidade e tranquilidade necessárias a fim de que as prioridades definidas sejam resolvidas com sucesso no tempo estritamente indispensável.

O Presidente da Direção, Sr. Rui Costa, sublinhando a unanimidade de todos os vice-presidentes, informou o plenário que, finda essa missão, irá promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios.

O ato eleitoral deverá ocorrer até ao final do corrente ano.

O plenário faz um apelo à união e ao sentido de responsabilidade de todos os benfiquistas na construção de um Benfica cada vez maior"