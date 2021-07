Vieira vai ser afastado da SAD do Benfica nos próximos 30 dias (SAD assume que está a cooperar com autoridades)

Luís Filipe Vieira está prestes a ser afastado da SAD do Benfica. Se nada mudar face à atual situação, o Conselho Fiscal da Benfica - SAD tomará essa decisão nos próximos 30 dias da sua função de presidente da administração. A decisão prende-se com o facto de não poder contactar os restantes membros da administração.

“A Benfica SAD informa que o Conselho Fiscal comunicou ao Conselho de Administração que, perante o teor daquelas medidas de coação, em especial a proibição de contactar com os demais membros do Conselho de Administração, situação que, na verdade, resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração, declarará, nos termos previstos no artigo 401.º do Código das Sociedades Comerciais, o termo das funções do Sr. Luís Filipe Vieira como membro do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, salvo se entretanto o Sr. Luís Filipe Vieira deixar de exercer o referido cargo ou a causa de impossibilidade de exercício desse cargo cessar”, indica o comunicado enviado esta quarta-feira, 14 de julho, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Conselho Fiscal do Benfica, presidido por João Albino Augusto, considera que a auto-suspensão de Vieira não é suficiente e ou essa posição se torna definitiva ou, então, haverá o seu afastamento. O artigo em causa do Código das Sociedades Comerciais indica que "caso ocorra, posteriormente à designação do administrador, alguma incapacidade ou incompatibilidade que constituísse impedimento a essa designação e o administrador não deixe de exercer o cargo ou não remova a incompatibilidade superveniente no prazo de 30 dias, deve o conselho fiscal ou a comissão de auditoria declarar o termo das funções".

No comunicado enviado pela administração – agora comandada por Rui Costa – é referido que “o Conselho Fiscal salientou ainda que esta sua decisão é tomada ponderando os interesses da Benfica SAD e a necessidade de transmitir, com clareza e transparência a todos os stakeholders da Benfica SAD, informação acerca da composição e do funcionamento do Conselho de Administração”.

A decisão é tomada em relação à SAD, e não diretamente ao clube, que é o seu principal acionista, mas marca mais um distanciamento entre Luís Filipe Vieira e o Benfica.

Cooperação sobre desvio de 2,5 milhões

Aliás, o Benfica assume, no comunicado, que está a tentar perceber o papel de Vieira à frente dos comandados da SAD. Em relação às investigações do Cartão Vermelho, que levaram à constituição de arguido do presidente auto-suspenso, a entidade indica estar a prestar informações à justiça.

“Relativamente ao alegado desvio de €2,5 milhões pelo Sr. Luís Filipe Vieira da Benfica SAD para proveito próprio, a Benfica SAD está a cooperar com as autoridades competentes, prestando as informações que lhe foram solicitadas e diligenciando no sentido de apurar os factos relevantes”, indica o comunicado.

O objetivo é perceber o “o cumprimento dos deveres legais e contratuais por parte do Sr. Luís Filipe Vieira enquanto membro do Conselho de Administração”.