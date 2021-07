"Eu conheço o Benfica, mas o Benfica também nos conhece": Rui Vitória já falou sobre o sorteio da Liga dos Campeões

O treinador português Rui Vitória considerou esta segunda-feira que o Spartak Moscovo terá um confronto “complicado, mas interessante”, frente ao Benfica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

“Será uma eliminatória complicada, mas interessante. O sorteio deu-nos uma equipa muito difícil. Eu conheço o Benfica, mas o Benfica também nos conhece”, reagiu o antigo técnico ‘encarnado’, na sua conta oficial da rede social Instagram.

Rui Vitória frisou que o emblema de Moscovo “vai lutar pelo objetivo durante 180 ou mesmo mais minutos”, mas lembrou que “antes é preciso pensar nos primeiros jogos da Liga russa”.

A equipa lisboeta jogará a primeira mão fora, em 3 ou 4 de agosto, e a segunda em casa, no dia 10, frente ao vice-campeão russo.

No banco do Benfica, Rui Vitória sagrou-se campeão português em 2016, 2017 e 2019, apesar de não ter terminado a época no último ano, tendo sido substituído por Bruno Lage.

O vencedor da eliminatória terá ainda de disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da época 2021/22, para a qual estão diretamente qualificados o Sporting, campeão português, e o FC Porto.